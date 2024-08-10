Polatlı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler Ağrı'ya getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polatlı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler Ağrı'ya getirildi

Polatlı\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler Ağrı\'ya getirildi

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Ağrı'ya getirildi.

10.08.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler defnedilmek üzere Ağrı'ya getirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Anne Rukiye Yaşar ve 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen kızı Suna Yaşar'ın cenazeleri defnedilmek üzere Diyadin ilçesine götürülürken, şoför Çetin Karayel, Dilan Bayar ve Muhammed Ozan Bayar'ın cenazeleri ise Doğubayazıt'a götürüldü. - AĞRI

Kaynak: İHA

Polatlı, Ankara, trafik, Ulaşım, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler Ağrı'ya getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
20:11 Facebook, X ve Instagram’ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler Facebook, X ve Instagram'ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler
20:01 Görüşmeler bile başladı Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha çıktı Görüşmeler bile başladı! Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
19:15 Okan Buruk ayrılığı açıkladı Zaha, Premier Lig’e geri dönüyor Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor
18:06 İtalya’dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu İtalya'dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu
18:03 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 16:53:33. #1.12#
SON DAKİKA: Polatlı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler Ağrı'ya getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement