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Polis ekipleri kilolarca uyuşturucuyu buldu - Son Dakika
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Polis ekipleri kilolarca uyuşturucuyu buldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan baskında 40 kilo Skunk, 32 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

27.12.2023 - 17:38,
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Polis ekipleri kilolarca uyuşturucuyu didik didik arayarak buldu

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri kilolarca uyuşturucuyu didik didik arayarak buldu. Gözaltına alınan 3 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan denetimlerde; Dörtyol ilçesinde bir ikamete yapılan baskında deprem çadırı ve ahşap baraka içerisinde 21 parça halinde toplam 40 kilo Skunk, 1 adet hassas terazi, 32 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adreste bulunan N.Y.K, M.H.B ve S.B. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Polis ekipleri kilolarca uyuşturucuyu buldu
Kaynak: İHA
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