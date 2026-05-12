Polis Ekiplerinden Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar

12.05.2026 21:37
Ağrı'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ağrı'da vatandaşların huzur ve güvenliği için sahaya inen polis ekipleri, hayvan pazarında hem bilgilendirme yaptı hem de dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan Hayvan Borsasında kapsamlı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kurbanlık alışverişinin yoğunlaştığı pazarda vatandaşlarla birebir görüşen ekipler, bayram öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri tarafından özellikle sahte para, telefon dolandırıcılığı, hırsızlık olayları ve trafik güvenliği konusunda vatandaşlara bilgi verildi. Hayvan satışından elde edilen paraların kontrol edilmesi gerektiği vurgulanırken, şüpheli kişilere karşı dikkatli olunması istendi. Vatandaşlara ayrıca trafik kurallarına uyulmasının önemine ilişkin el broşürleri dağıtıldı.

Hayvan pazarında gerçekleştirilen uygulamada polis ekiplerinin vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglar da dikkat çekti. Kurbanlık alışverişi yapan vatandaşlar, yapılan bilgilendirme faaliyetlerinden memnun olduklarını ifade etti.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Emniyet birimlerinin kent genelinde yoğun şekilde görev yaptığını ifade eden Önder, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Bayram öncesinde özellikle hayvan pazarları, alışveriş noktaları, ana arterler ve şehir giriş çıkışlarında denetimlerin artırılacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin sahadaki çalışmalarını bayram sürecinde sürdüreceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

