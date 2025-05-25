Polis Ekiplerine Saldıranlar Serbest Bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerine saldıran şüpheliler, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Konacık Atatürk Bulvarı'nda makas atarak seyreden aracın durumundan şüphelenen polis ekibi, aracı Konacık Zabıta Kavşağı'nda durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü A.C.'nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cezai işlem yapıldığı sırada alkollü sürücü polise tekme atarken, otomobildeki diğer şahıslar da polise saldırdı. Şahısların polise hakaret edip fiziki müdahalede bulunmaları üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Olayda 3 polis hafif şekilde yaralanırken, şahıslar gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan ve 18 bin TL idari para cezası kesilen sürücü A.Ç. ile arkadaşları E.Y. ve M.Ç., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA