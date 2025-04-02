Polis Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
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Polis Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı

İstanbul'da polis olarak tanıtılan dolandırıcılar, 4 kişilik şebeke ile yakalandı ve tutuklandı.

02.04.2025 15:02
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Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da telefonda aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak kandıran, para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini sağlayan 4 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken Üsküdar'da aynı yöntemle kandırdıkları akademisyen kadından ziynet eşyası ve para dolu çantayı aldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Üsküdar'da 12 Şubat Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akademisyen 65 yaşındaki A.Ş.Y'yi telefonla arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıtıp, terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini, operasyon bitene kadar tüm para ve altınları kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine A.Ş.Y., 30 bin euro, 12 bin dolar ve 1, 5 Milyon TL değerinde olan ziynet eşyasını bir poşetin içine koyup, oturduğu mahalleye gelen şüpheliye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.Ş.Y., polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, 20 Şubat Perşembe günü bu kez Kadıköy'de emekli Ü.Ü. (77)'yü arayan şüpheliler aynı yalanlarla kandırarak 1 milyon TL değerinde olan ziynet eşyasını çaldıktan sonra banka hesaplarına da 100 bin lira havale ettirdiler. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerden birinin ilk olayda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde, mağdur A.Ş.Y.'nin içinde para ve ziynet eşyası olan çantayı şüpheliye verdiği görülüyor.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda şüpheliler M.K.ile M.B.(31)'i gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelilerden M.B. hakkında 9 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu ortaya çıktı. Bir diğer şüpheli M.K.'nin ise 30 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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