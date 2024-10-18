Polis Kimliğiyle Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak parmak izi incelemesi bahanesiyle 2 evden altın ve döviz aldığı tespit edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te yol kontrol noktasında yakalandı. Poşetlenerek salça kovasına saklanan yaklaşık 3 milyon TL değerindeki altın ve döviz ele geçirilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kendisini polis ve savcı olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra Eskişehir'de bulunan 2 evden parmak izi incelemesi bahanesiyle altın ve döviz aldığı belirlenen şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile inceleme başlattı. Gaziantep'e gittiği belirlenen şüpheliler, Nurdağı ilçesi girişinde kolluk kuvvetleri tarafından yol kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinlerin ardından araçta yapılan aramada, salça kovasının içine poşetlenerek saklanmış vaziyette çok miktarda altın ve döviz ele geçirildi. Mağdurlardan elde edildiği belirlenen altınların ve dövizlerin güncel değerinin yaklaşık 3 milyon 91 bin TL olduğu belirlendi.

Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alınan Zekeriya T. (27), Gündeş T. (23) ve İ.A. (17), Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından teslim alınarak Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Zekeriya T. ve eşi Gündeş T. adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli İ.A.'nın yaşı küçük olduğu için işlemlerinin Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapıldığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Şüphelilerden Gündeş T. ise, kucağında bebeğiyle adliyeye giriş yaptı. - ESKİŞEHİR