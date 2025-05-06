Polis Kovalamacasında Heyecan Dolu Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis Kovalamacasında Heyecan Dolu Anlar

Aksaray'da bir sürücü, polislerden kaçmak için engebeli arazilerde tehlikeli bir kovalamaca yaşattı.

06.05.2025 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca nefesleri kesti

Kovalamaca ve polislerin ölümden döndüğü o anlar anbean kamerada

"Türk Polisi'nden kaçılmaz" deyip 4 kere yakalanmıştı ama bu kez polisleri yaralama pahasına kaçtı

AKSARAY - Aksaray'da 1 yılda 4 kez polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanınca her seferinde polise direnip güçlük çıkaran, gözaltına alınınca da "Türk Polisi'nden kaçılmaz" diyen o sürücünün kullandığı araç dün gece yine polisi alarma geçirdi. 5. kez "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü ön ve arkadan sıkıştırıldığı yolda tam yakalandı derken aracını polisin üzerine sürdü. Aracı durdurmak isteyen polis memurunu da sürükleyerek engebeleri geçen sürücü bu kez polisleri yaralama pahasına kaçtı. Yürekleri ağza getiren o anlar kamerada.

Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayip Erdoğan Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yolda zikzak çizerek seyreden ve trafiği tehlikeye düşüren 68 ADF 842 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basıp kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Bulvardan E-90 Karayoluna çıkıp Konya istikametine kaçan sürücü defalarca yapılan ihtara uymayarak kaçmaya devam etti. Peşindeki polis ekiplerini atlatmak için hatalı sollama yapıp emniyet şeridine girerek trafikteki herkesin canını tehlikeye atan araç telsiz anonsu ile diğer ekiplere de bildirilerek kaçış istikametine yönelik depolama yapıldı. Otogar ışıklı kavşağa geldiğinde yapılan depolama sonucu araçlardan geçiş bulamayan sürücü emniyet şeridinden kaçmak istedi. Bu sırada polis aracı hemen aracın önüne geçerek emniyet şeridini de kapattı. Önünde polis aracı, arkasında bir başka araç olduğu için olduğu yerde sıkışan sürücü kaçamayacağını anlayınca aracını yolun kenarında bulunan araziye sürdü. Araçtan inerek sürücüye müdahale etmek isteyen polis memurları aracı durdurmaya çalışırken, araziden kaçmak isteyen sürücü polis memurlarını hiçe sayarak gaza basmayı sürdürdü. Polis memuru aracı durdurmak için cama yapışırken, engebeli arazide büyük taşların bile üzerinden geçen sürücü adeta polis memurlarını yaralama pahasına gaza basmaya devam etti. Araziden aracı çıkarınca yine emniyet şeridinden kaçan sürücü önüne çıkan polis memurlarının da üzerine araç sürerek kaçışını sürdürdü. Araç otogar ışıklı kavşaktan toptancılar ve galericiler sitesi istikametine kaçarak kısa sürede kayıplara karıştı. Yaşanan tüm kovalamaca ve polis memurlarının azimli mücadelesi anbean kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, trafik, Güncel, Polis, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis Kovalamacasında Heyecan Dolu Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede
Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
Peru’da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu Peru'da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın kızından CHP’ye geçmiş olsun telefonu Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın kızından CHP'ye geçmiş olsun telefonu
Kanada’dan vatandaşlarına uyarı: Fransa’da terör tehdidi yüksek Kanada'dan vatandaşlarına uyarı: Fransa'da terör tehdidi yüksek
Mertens çiftinden sürpriz Bebeklerine Türkçe isim verecekler Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler
Özel’e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim
Real Madrid’den Arda Güler paylaşımı: Türk elması Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması
Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 19:17:12. #7.13#
SON DAKİKA: Polis Kovalamacasında Heyecan Dolu Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.