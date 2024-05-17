Polis Memuru, gözaltına aldığı şüphelinin üzerine oturup puro yaktı - Son Dakika
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Polis Memuru, gözaltına aldığı şüphelinin üzerine oturup puro yaktı

St. Louis'deki bir polis memuru, gözaltına aldığı bir şüpheli üzerine oturarak puro yaktı. Olay, Marquee Restaurant & Lounge dışında gerçekleşti ve bir video ile kaydedildi. Video, Instagram'da 262.000'den fazla izlendi. Memurun, popüler bir gece kulübünde ikinci işinde çalıştığı ve mekandan bir adamı çıkarması istendiği doğrulandı. Şüpheli, özel mülke izinsiz giriş ve tutuklamaya direnme suçlamalarıyla gözaltına alındı.

17.05.2024 14:51
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St. Louis'de bir polis memuru, bir gece kulübünde gözaltına aldığı şüphelinin üzerine otururken puro yaktı. Bu olayın ardından polis departmanı soruşturma başlattı.

RiverFrontTimes'a göre, Marquee Restaurant & Lounge dışında çekilen görüntülerde, memur başka bir memurdan puro için çakmak ödünç alırken görülüyor. Kimliği açıklanmayan memur, sağ kolunu şüphelinin göğsüne bastırırken serbest eliyle puroyu yakıyordu. İzleyenler ve şüpheli, memura kendi çakmaklarını da teklif ederek şakalaştı.

Tanık, "Çakmağını çıkar dostum," diye şaka yaptı. "Hayır, çıkarma. Silahın olduğunu düşünebilirler." Şüpheli, ellerini serbest bırakmaya çalıştı ancak memur, serbest elini kullanarak şüphelinin hareket etmesini engelledi.

Video, Instagram'da votp_news tarafından paylaşıldı ve 262.000'den fazla izlendi. Memurun, tarihi Gateway Arch'a yakın popüler bir gece kulübünde ikinci işinde çalıştığı doğrulandı. Gece kulübü çalışanları, memurdan adamı mekandan çıkarmasını istemişti. Şüpheli, özel mülke izinsiz giriş ve tutuklamaya direnme suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Olay yerine gelen bazı memurların vücut kameraları vardı, ancak görüntüler henüz yayınlanmadı. Video viral olduktan sonra SLMPD, olayın detaylarını ve videoya yansıyan olaylara neyin yol açtığını anlamak için iç soruşturma başlattı. Olayda yaralanan olmadı. Gözaltının tam tarihi ve saati bilinmiyor.

Polis Memuru, gözaltına aldığı şüphelinin üzerine oturup puro yaktı
Polis Memuru, gözaltına aldığı şüphelinin üzerine oturup puro yaktı
Polis Memuru, gözaltına aldığı şüphelinin üzerine oturup puro yaktı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis Memuru, gözaltına aldığı şüphelinin üzerine oturup puro yaktı - Son Dakika

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