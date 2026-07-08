Polis adayı bisiklet kazasında hayatını kaybetti

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan ve 2 gün sonra göreve başlayacak olan 26 yaşındaki genç, bisikletten düşerek hayatını kaybetti.
Yürekleri dağlayan olay, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bisiklet süren Şükrü Köprücü, (26) dengesini kaybederek bisikletten düştü. Düşmeye birlikte başını çarpan Köprücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Köprücü, defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine götürüldü. Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimini alan Şükrü Köprücü'nün 2 gün sonra İzmir'e giderek görevine başlayacağı öğrenildi.
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