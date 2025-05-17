Polise Hakaret Eden Genç Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet denetimi sırasında olayla ilgisi olmamasına rağmen polise hakaret ettiği iddia edilen ve sosyal medya üzerinden de tehdit savuran şahıs gözaltına alındı.

Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi'nde bulunan Kubbeli Yeni Camii önünde trafik polisi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı plakasız motosiklet durduruldu. Polis ekipleri bu usulsüzlükle ilgili işlemleri yaparken, iddiaya göre U.Ö. isimli şahıs olayla ilgisi olmamasına rağmen polis ekibine sözlü hakarette bulundu. Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekibi sevk edildi. Şüpheli şahıs U.Ö., olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı, Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ise gerekli cezai işlemler uygulandı ve motosiklet emniyetin yediemin otoparkına çekildi.

U.Ö. isimli şahıs, bölgedeki olayın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan bir haber sayfasına tehdit içeren yorum yazdı. U.Ö. yaptığı yorumda, "Bizi eskiye döndürdünüz neler olacağını gördünüz dua edin size vurmadık sadece ortam gerildi ama yakındır canınızın yanması" ifadelerini kullandı. Yorumda yer alan ifadeler üzerine Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla U.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. - SAKARYA