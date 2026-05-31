Adana'da polise aracını süren kadın tutuklandı
Adana'da polise aracını süren kadın tutuklandı

31.05.2026 15:44
Adana'da trafik uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı ve bir polis memurunun üzerine araç sürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadın sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Gar Meydanı'nda gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında dün meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsü olan yabancı uyruklu Canyel H., denetim yapılmak istenmesi üzerine aracından inmeyerek uygulama noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada dur ihtarında bulunan polis memurunun üzerine aracını sürdüğü öne sürülen sürücü nedeniyle polis memuru son anda kendisini yola atarak muhtemel bir kazadan kurtuldu.

Polis ekiplerinin kontrollü takibe aldığı sürücü, Alparslan Türkeş Bulvarında maddi hasarlı trafik kazası yaptıktan sonra yakalandı. Yapılan kontrolde 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetinin de daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı daimi olarak iptal edildiği tespit edildi.

Sürücü hakkında alkollü araç kullanmak, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve çeşitli trafik ihlallerinden toplam 557 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, araç da 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" ve olayla ilgili diğer suçlamalar kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Polis, Adana, Yaşam, Suç, Son Dakika

