Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

3.Sayfa

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, geline tepsi dolusu altın taktı

Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

İstanbul Ümraniye'de yakalama sırasında çıkan arbede esnasında polis memurunun silahını alarak kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olmasına neden olan şüpheli Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye, iki kadın polis tarafından, siyah çöp poşeti geçirilmiş halde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracıyla götürüldü.

"PİŞMAN MISIN?" SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Anadolu Adliye Sarayı'na da aynı şekilde getirilen katil zanlısı, basın mensuplarından birinin "Bir polis memurunu şehit ettin, pişman mısın?" sorusuna katil zanlısı "Öyle bir şey yok" cevabını verdi.