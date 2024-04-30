Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada - Son Dakika
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Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan sürücü, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Alkolmetreyi üflemekte direnen sürücüye 52 bin 480 lira ceza uygulandı. Yapılan kan testinde sürücünün 281 promil alkollü olduğu tespit edildi.

30.04.2024 23:20
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Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada

Ehliyeti geri alındığı halde alkollü araç kullanan sürücüye 52 bin 480 lira ceza

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir süre önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan sürücü; ekiplerin denetimine araç kullanırken takıldı. Alkol metreyi üflemekte direne sürücüye 52 bin 480 lira ceza uygulandı.

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Başta motosiklet kullanıcıları olmak üzere durdurdukları araçları ve sürücüleri denetleyen ekipler, uygulamaya takılan alkollü bir sürücü ile adeta imtihan yaşadı.

Daha önce alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulan Selami Y., alkollü ve ehliyeti olmadığı halde araç kullanırken yakalandı. Polis ekiplerinin alkolmetreyi üflemesini istediği sürücü, bir süre alkolmetreyi üflemekte direndi. Polisi "Alkolmetreyi üfler misin" diye ikaz ettiği ve güçlükle ayakta durabilen sürücü üflemeyi reddetti. Polisi "Bunu üflediğin takdirde cezan daha az" diye uyarmasına rağmen "Tamam biliyorum" diyen sürücü alkolmetreyi üflemedi.

Alkolün etkisiyle söylediği kelimeler bile anlaşılmayan sürücüye "ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "alkollü araç kullanmak" maddelerinden toplamda 52 bin 480 lira idari para cezası uygulandı. Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün yapılan kan testinde 281 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Uygulamada Selami Y.'nın kullandığı araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Ekiplerin denetimi gece boyunca sürdü.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada - Son Dakika

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