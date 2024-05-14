Polisleri görünce panikledi... Hem ehliyetsiz hem de aranması çıktı - Son Dakika
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Polisleri görünce panikledi... Hem ehliyetsiz hem de aranması çıktı

Manavgat'ta motosikletle seyir halindeyken Narkotik ekibini gören bir şahıs, panikleyerek kaçmaya çalıştı ancak trafiğin yoğunluğu nedeniyle yakalandı. Şahsın ehliyetinin olmadığı ve bir suçtan arandığı belirlendi. Motosiklet sürücüsü ve sahibine ceza kesildi.

14.05.2024 22:48
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Polisleri görünce panikledi... Hem ehliyetsiz hem de aranması çıktı

ANTALYA - Manavgat'ta motosikletle seyir halindeyken Narkotik ekibini görünce panikleyen şahıs, trafiğin yoğunluğu nedeniyle kaçamayınca yakayı ele verdi. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, işlediği bir suçtan dolayı yakalamasının bulunduğu belirlendi.

Olay, Manavgat Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde motosikletiyle ilerleyen bir şahıs o sırada bölgede bulunan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri görünce panikleyerek uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen ve paniklediğini fark eden Narkotik Büro Amirliği ekibi, ettikleri motosiklet sürücüsünü trafiğin yoğun olmasından yararlanarak durdurdular.

12 bin 978'er TL ceza kesildi

Ekipler tarafından yapılan üst aramasından şahsın üzerinde veya motosiklette uyuşturucu madde bulunmadığı tespit edilirken, ehliyetsiz olması nedeniyle bölgeye trafik ekibi istendi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Kemal Ö.'nün işlediği bir suçtan dolayı yakalamasının bulunduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsü Kemal Ö. ve motosiklet sahibine 12 bin 978'er TL para cezası uygulanırken Motosiklet sürücüsü ekipler tarafından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Narkotik, Manavgat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisleri görünce panikledi... Hem ehliyetsiz hem de aranması çıktı - Son Dakika

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