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Polisten kaçarken demiryoluna uçtular: Otomobildeki 2 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Polisten kaçarken demiryoluna uçtular: Otomobildeki 2 kişiye gözaltı

Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil demiryoluna uçtu. Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, çıkmaz sokak bitiminde demiryolu yanına düştü. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve içindeki 2 kişi gözaltına alındı. Otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

01.02.2024 00:50
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Polisten kaçarken demiryoluna uçtular: Otomobildeki 2 kişiye gözaltı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil demiryoluna uçtu. Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 28 ABR 959 plakalı otomobil, girdiği çıkmaz sokak bitiminde yaklaşık 4 metre yükseklikten demiryolu yanına düştü. Hasar gören otomobilin içindeki 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken A.Ç. ve İ.F.B. isimli şahıslar gözaltına alınarak Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

Polisten kaçarken demiryoluna uçtular: Otomobildeki 2 kişiye gözaltı
Kaynak: İHA

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