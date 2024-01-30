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Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon - Son Dakika
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Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir otelde yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı. İşlenen suçlar çerçevesinde M.D ve Ç.İ.D isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

30.01.2024 - 13:01,
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Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon

ISPARTA - Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir otelde yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Isparta'da şüpheli şahısların konakladıkları otelde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde; 1 adet vahim niteliğinde bulunan otomatik silah, 1 adet seri ateş yapmaya haiz otomatik silah aparatı, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 4 adet şarjör ve 146 adet uzun namlulu ve tabanca fişeği ve 100 Adet tabanca yapımında ve tamiratında kullanılan silah parçası ele geçirildi.

İşlenen suçlar çerçevesinde M.D ve Ç.İ.D isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan M.D isimli şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, Ç.İ.D isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ille serbest bırakıldı.

Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon - Son Dakika


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