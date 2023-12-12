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Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Hanuka mumlarını söndürdü - Son Dakika
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Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Hanuka mumlarını söndürdü

Polonya parlamentosunda Hanuka Bayramı nedeniyle gerginlik yaşandı. Aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, Yahudilerin Hanuka Bayramı için parlamentoda yakılan yedi kollu şamdandaki mumları yangın tüpü sıkarak söndürdü. Parlamento Başkanı ve Başbakan olayı kınadı.

12.12.2023 - 20:10,  Güncelleme: 20:11
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- Polonyalı milletvekili, Hanuka Bayramı için yakılan mumları yangın tüpüyle söndürdü

VARŞOVA - Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, Yahudilerin Hanuka Bayramı için parlamentoda yakılan yedi kollu şamdandaki mumları yangın tüpü sıkarak söndürdü.

Polonya parlamentosunda Hanuka Bayramı nedeniyle gerginlik yaşandı. Aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, Yahudilerin Hanuka Bayramı için parlamentoda yakılan yedi kollu şamdandaki mumları yangın tüpü sıkarak söndürdü. Braun'un hareketinin ardından parlamento çalışmalarına ara verdi.

Parlamento Başkanı Szymon Holownia, Braun tarafından gerçekleştirilen olayı kınayarak, Polonya parlamentosunda antisemitizme ve yabancı düşmanlığına tolerans gösterilmeyeceğini söyledi.

Polonya'nın yeni Başbakanı Donald Tusk ise, olayı bir "rezalet" olarak nitelendirerek, böyle bir şeyin asla tekrarlanmaması gerektiğini ifade etti.

Braun geçmişte yaptığı açıklamada, Polonya'yı "Yahudi devletine" dönüştürmek için bir komplo olduğunu iddia etmişti.

Polonya\'da aşırı sağcı milletvekili Hanuka mumlarını söndürdü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Hanuka mumlarını söndürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Hanuka mumlarını söndürdü - Son Dakika
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