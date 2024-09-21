Pompalı Tüfekle Tüp Bayisine Saldırı - Son Dakika
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Pompalı Tüfekle Tüp Bayisine Saldırı

Pompalı Tüfekle Tüp Bayisine Saldırı

Manavgat'ta tüp bayiine pompalı tüfekle ateş eden Yakup G. güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

21.09.2024 11:18
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüp bayiinin önüne gelen bir kişi elindeki pompalı tüfekle iş yerine ateş ederken, tüfeğin tutukluk yapması üzerine tüfeğin sapını iş yerinin vitrinine ve iş yeri önünde bulunan aracın camına vurarak zarar verdi. Olayın ardından elindeki tüfekle olay yerinden kaçan ve güvenlik kamerası görüntülerinden Yakup G. isimli şahıs olduğu belirlenen şüpheli, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Güneylioğlu Caddesi'nde bulunan tüp bayiine gelerek tehdit ve küfürler yağdıran bir kişi, elindeki pompalı tüfekle iş yerinden içeriye ateş ederek iş yerinin camlarının kırılmasına neden olurken, tüp bayiinin önünde park halinde bulunan iş yerine ait hafii ticari araca da ateş etmek suretiyle zarar verdi.

Olaydan kısa süre sonra olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerine bağlı çok sayıda ekip, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı saniye saniyesine iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin mavi bir havlu içerisine sarılı getirdiği pompalıyı çıkarıp tehdit ve küfürler savurduğu, iş yerinin camına ateş ettiği, tutukluk yapması üzerine yere düşen fişekleri toplayıp yeniden ateş ettiği, 2-3 kez yan tarafa gidip geri geldiği, tüfek ateş etmeyince tüfeğin sapını önce iş yerinin vitrinine ardından da aracın camına vurarak camları patlattığı, tüfek elinde olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Kısa sürede yakalandı

Güvenlik kameralarından şüphelinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Yakup G. olduğunu belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; yaptığı çalışma sonucunda, Yakup G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakaladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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