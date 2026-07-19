Porsuk Çayı\'nda hareketsiz halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de sabah saatlerinde Porsuk Çayı'nda hareketsiz halde bulunan 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri sayesinde sudan cansız bedeni çıkarılan yaşlı kadının, bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Olay, saat 05.14 sıralarında Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şans Kafe karşısındaki iskelenin yanında Porsuk Çayı içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Suda bulunan şahsın karaya çıkarılması için itfaiye ve emniyet birimlerinin AFAD ekiplerinden yardım talep etmesi üzerine, 5 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 araç ve 1 bot ile ivedilikle bölgeye intikal etti.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla şahsın cansız bedeni sudan çıkarıldı

Bot yardımıyla suya giren ekiplerin ortak çalışması sonucunda şahıs sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet güçlerince yapılan inceleme ve kimlik tespit çalışmalarında, cansız bedenin daha önceden hakkında kayıp ihbarı verilen ve psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen 68 yaşındaki Ayten Kılıç'a ait olduğu tespit edildi. Ayten Kılıç'ın cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastane morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - ESKİŞEHİR