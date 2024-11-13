Portakal Yüklü Kamyon Kazası: 1 Ölü

3.Sayfa

Portakal yüklü kamyon duvara çarptı: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05: 00 sıralarında Alanya'nın Oba mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Tosmur istikameti gitmekte olan Cemal Uğur yönetimindeki 07 AHC 284 plakalı kamyon, virajı alamayarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kamyon içerisinde sıkışan Cemal Uğurlu'yu çıkardı. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, sağlık ekipleri Cemal Uğurlu'nun yaşamını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kaza ile inceleme başlattı.