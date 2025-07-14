Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi - Son Dakika
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Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi

Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
14.07.2025 11:02
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10 yaşındaki tenis tutkunu Prenses Charlotte, Wimbledon erkekler finalinde ailesiyle birlikte yer alarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kraliyet locasında oturan küçük prenses, sempatik hareketleri ve tatlı gülümsemesiyle izleyenlerin kalbini kazandı. Maç boyunca heyecanını gizleyemeyen Charlotte, annesi Kate ile sohbet edip sevinçle tepki verdi.

10 yaşındaki tenis tutkunu Prenses Charlotte, Wimbledon erkekler finalinde ailesiyle birlikte yer alırken tüm dikkatleri üzerine çekti. Babası Prens William, annesi Kate ve ağabeyi Prens George ile birlikte kraliyet locasında oturan küçük prenses, tatlı gülümsemesi ve sempatik hareketleriyle izleyenlerin kalbini kazandı.

Charlotte, üzerinde şirin, fırfırlı bir elbise ve Barbie pembesi oje sürülmüş tırnaklarıyla oldukça neşeliydi. Maç boyunca heyecanını gizleyemeyen küçük prenses, zaman zaman annesi Kate ile sohbet etti, birlikte korta işaret edip sevinçle tepki verdiler. Bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Maçtan önce ise Charlotte, 11 yaşındaki kanser hastası Ambrose Caldecott'un kura atma töreni için korta çıkarken kardeşi George ile birlikte alkışlayarak destek verdi. Bu hareketiyle minik prenses hem sempatik hem de duyarlı bir duruş sergiledi.

Annesi Kate de Ambrose'a "Ne kadar cesur bir çocuk olduğunu gördüm, bugün senin için hepimiz tezahürat yapacağız," diyerek küçük çocuğa moral verdi.

Prenses Charlotte ve ailesi, maç öncesi oyuncularla ve şampiyon olan erkekler çiftler takımı Julian Cash ile Lewis Glasspool ile tanıştı. George ile Charlotte da tanışma sırasında oldukça neşeliydi. Küçük prens George, tenis sorulduğunda "İdare ederim," diyerek tatlı bir cevap verdi.

Maçın oynandığı sırada Charlotte, izleyicilere el salladı ve etrafındaki heyecanı paylaşarak neşesini herkese gösterdi. Bu sevimli hareketleriyle küçük prenses, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Wimbledon kraliyet locasında ünlü oyuncular John Lithgow ve Matthew McConaughey de yer alırken, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan eşi Saadiya ile birlikte maçı izledi.

Prenses Charlotte, tatlı davranışları ve enerjisiyle bu tarihi maçta adeta yıldızlaştı ve Wimbledon'a renk kattı.

Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi

Kraliyet Sarayı, Wimbledon, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi - Son Dakika

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