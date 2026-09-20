Trafikte "Neden kornaya bastın" kavgası! Öfkeli sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada

Trafikte "Neden kornaya bastın" kavgası! Öfkeli sürücünün dehşet saçtığı anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Pursaklar'da dün bir sürücü, iddialara göre başka aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri silahla öldürmekle tehdit etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahıs aracına binerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafikte çıkan "korna basma" tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Önünü kestiği araçtakileri tehdit eden sürücü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı.
"SİZ BENİ İYİCE GÖRECEKSİNİZ!"
Olay, Pursaklar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, arkasındaki aracın kendisine korna çalması üzerine hışımla aracından indi. Korna çalınmasına sinirlenerek araçtakilerin üzerine yürüyen şahıs ile araç içerisindekiler arasında sözlü tartışma yaşandı.
Araçtaki kadın sürücü ve yolcuların "Camı kapat, çek şunu" diyerek durumu kaydetmeye çalıştığı anlarda, öfkeli sürücü "Siz beni iyice göreceksiniz. Sen kim oluyorsun da bana korna basıyorsun?" diyerek tehditler savurdu.
O sırada diğer araçta bulunanların ise "180 bin lira cezayı yiyince göreceksin sen kornayı" dediği duyuldu.
ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE ARACINA BİNDİ
Sokak ortasında yaşanan gerginliği gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf araya girerek öfkeli sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi üzerine aracına geri binen şahıs, tehditlerine devam ederek olay yerinden uzaklaştı.
Trafikte yaşanan o tehlikeli ve gerilim dolu anlar, mağdur araç içindeki cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.
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