Trafikte "Neden kornaya bastın" kavgası! Öfkeli sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada - Son Dakika
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Trafikte "Neden kornaya bastın" kavgası! Öfkeli sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada

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Ankara Pursaklar'da dün bir sürücü, iddialara göre başka aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri silahla öldürmekle tehdit etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahıs aracına binerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafikte çıkan "korna basma" tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Önünü kestiği araçtakileri tehdit eden sürücü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı.

"SİZ BENİ İYİCE GÖRECEKSİNİZ!"

Olay, Pursaklar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, arkasındaki aracın kendisine korna çalması üzerine hışımla aracından indi. Korna çalınmasına sinirlenerek araçtakilerin üzerine yürüyen şahıs ile araç içerisindekiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Araçtaki kadın sürücü ve yolcuların "Camı kapat, çek şunu" diyerek durumu kaydetmeye çalıştığı anlarda, öfkeli sürücü "Siz beni iyice göreceksiniz. Sen kim oluyorsun da bana korna basıyorsun?" diyerek tehditler savurdu.

O sırada diğer araçta bulunanların ise "180 bin lira cezayı yiyince göreceksin sen kornayı" dediği duyuldu.  

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE ARACINA BİNDİ

Sokak ortasında yaşanan gerginliği gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf araya girerek öfkeli sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi üzerine aracına geri binen şahıs, tehditlerine devam ederek olay yerinden uzaklaştı.

Trafikte yaşanan o tehlikeli ve gerilim dolu anlar, mağdur araç içindeki cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuPursaklar3. SayfaGüvenlikAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Para caydırmıyor.madde desen var silah desen var.bu ise ciddi cezalar lazım.huzur kanunları lazım.vatandaslık puanı sistemi lazım.gerektiginde devlet huzmetlerinden faydalanamıyirlar.sağlık dahil. 1 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    180 bin hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    bazı melek gibi insanlar trafikte canavar oluyor. bugün bir adam bayan sürücüyü öyle bir daraldı ki korna lar el hareketleri sonra bir anda fırında durdu madem duracaksın neden bu kadar son ana kadar darlamak. zaten kırmızı ışıkta durup bekliyorsun 0 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    akep vatandaşı 0 0 Yanıtla
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