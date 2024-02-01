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Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı - Son Dakika
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Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı

İstanbul İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının Beyoğlu'nda yakalandığını duyurdu.

01.02.2024 14:57
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Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı

İSTANBUL İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının Beyoğlu'nda yakalandığı açıkladı.

Ramazan Pişkin\'in katil zanlısı Beyoğlu\'nda yakalandı
Kaynak: İHA

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