Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kızıldağ Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K., idaresindeki 25 AAT 706 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı.
Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi H.K. hayatını kaybetti. Sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Refahiye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?