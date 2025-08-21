Refahiye\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.S. idaresindeki 24 AAN 540 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada 2'i çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılara ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN