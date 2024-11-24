Refüje Çarpan Otomobil Kanala Düştü: 5 Yaralı - Son Dakika
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Refüje Çarpan Otomobil Kanala Düştü: 5 Yaralı

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Hatay Antakya'da kaza yapan otomobil kanala düştü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

24.11.2024 16:44
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Otomobil orta refüje çarpıp kanala düştü: 5 yaralı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde orta refüje çarparak kanala düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Güldüren kavşağı mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan H.M.O. yönetimindeki 31 DR 495 Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak su kanalına devrildi. Kazada otomobil içerisindeki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Refüje Çarpan Otomobil Kanala Düştü: 5 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Refüje Çarpan Otomobil Kanala Düştü: 5 Yaralı - Son Dakika

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