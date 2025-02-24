Rehine Krizi: Restoran Sahibi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rehine Krizi: Restoran Sahibi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nde alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleşen rehine olayında restoran sahibi öldü.

24.02.2025 19:59
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Rehine olayının ardından alacak-verecek meselesi çıktı

Pompalı tüfekle vurulan restoran sahibi hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de bir restoranda yaşanan rehine krizine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin yaklaşık bir yıldır alacağını tahsil edemediğini iddia ettiği restoran sahibi Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle göğsünden vurduğu öğrenildi. Ağır yaralanan Günaydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, zanlının elindeki pompalı tüfekle iş yerine yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Gebze ilçesindeki Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. R.T., elindeki pompalı tüfekle lokantaya girerek içeride bulunan Mehmet Günaydın'a ateş etti. Göğsünden vurulan Günaydın ağır yaralanırken, R.T. içeridekileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı. Bir süre kimsenin içeriye girmesine izin vermeyen R.T., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Günaydın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. R.T'nin, yaklaşık bir yıldır Günaydın'dan alacağı olduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise R.T'nin, olaydan önce sırt çantası ve elindeki pompalı tüfekle restorana yürüdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Günaydın, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rehine Krizi: Restoran Sahibi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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