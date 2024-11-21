Restoranda Yangın: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Restoranda Yangın: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Afyonkarahisar'daki restoranda elektrik sobası yangına sebep oldu, 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

21.11.2024 21:05
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Akaryakıt istasyonundaki restoranda çıkan yangında faciadan dönüldü

Müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası iki katlı restoranı küle çevirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonu yerleşkesindeki iki katlı restoran, çıkan yangında alevlere teslim oldu. 7 kişinin etkilendiği olayda itfaiye ekipleri 2 saatlik uğraş sonucu yangını akaryakıt istasyona sirayet etmeden söndürdü.

Olay, Afyonkarahisar İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangına ilk önce restoran çalışanları müdahale etti. Ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın iki katlı restoranın her yerini sardı. Yangına yaklaşık 8 itfaiye aracı müdahale ederken herhangi bir olumsuzluğa karşın bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı da sevk edildi.

Olayda 7 kişi hastanelik oldu

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşın akaryakıt istasyonunu tahliye ederek, karayolunun yangının çıktığı yerdeki kısmını çift yönlü olarak ulaşıma kapattı.

Yangın sonrası iki katlı restoran alevlere teslim olurken, tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda 4 kişi dumandan etkilenirken, 3 kişi ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Restoranda Yangın: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

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