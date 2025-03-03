Reyhanlı\'da Kaza: 3 Yaralı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarlaya uçan Fiat marka hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Tayfur Sökmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyreden İ.H. idaresindeki 31 APK 805 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu M.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - HATAY