Reyhanlı'da Kız Çocuğu Gölüne Düştü, Baba Kurtardı - Son Dakika
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Reyhanlı'da Kız Çocuğu Gölüne Düştü, Baba Kurtardı

Reyhanlı\'da Kız Çocuğu Gölüne Düştü, Baba Kurtardı

Reyhanlı'da fotoğraf çekimi sırasında göle düşen kız çocuğu, babası tarafından kurtarıldı.

05.01.2025 09:27
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan fotoğraf çekindiği esnada Yenişehir Gölü'ne düşen kız çocuğunun babası tarafından kurtarılma anı ve göle düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü'nde yaşandı. Hafta sonu olması ve havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu gölde yoğunluk yaşandı. Yenişehir Gölüne gelen baba ve iki çocuğu, göle karşı fotoğraf çekmeye başladı. Baba kızının fotoğrafını çektiği anda küçük kız, korkulukların arasından göle düştü. Küçük kızın göle düştüğünü gören baba, arkasından atlayarak kızını kurtardı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın korkuluklardan göle düştüğü ve babanın hemen ardında atlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Baba küçük kızın korkulukta fotoğrafını çekiyordu ve kimse anlamadan korkuluktan aşağıya düştü"

Babanın fotoğrafı çektiği anda küçük kızın göle düştüğünü ifade eden Zeyit Maraşlı, "Burası Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeyiz. Her hafta sonu göle insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Bu hafta sonu ve havada güzel olduğu için bir aile geldi. Bir baba ve iki çocuğu vardı. Görünmez bir kaza oldu. Babası, küçük kızın korkulukta fotoğrafını çekiyordu. Kimse anlamadan kız, korkuluktan aşağıya düştü. Küçük kızı kurtardılar ve kötü bir şey olmadı. Bu tarz olaylar çok olmuyor ama arada sırada oluyor. Buraya gelen aileler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle küçük çocuklar varsa çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü çocuklar korkuluk aralarında düşebilirler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Reyhanlı'da Kız Çocuğu Gölüne Düştü, Baba Kurtardı - Son Dakika

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