Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı

hüseyin:

HAÇ'ı kaldırınca Hıristiyan adetlerini yapmak caiz mi oluyor? AVM nin önündeki süslemelerden sadece Haç mı rahatsız etti bizi? Ramazan ve Kurban Bayramlarında neden süsleme yapılmıyor? Avrupalılar da bizim dini bayramlarımızı bizim noeli kutladığımız gibi kutluyorlar mı? Kafamda deli sorular...