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Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı - Son Dakika
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Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı

Rize'de bulunan bir alışveriş merkezinin yeni yıl nedeniyle dış cephesine yaptırdığı hediye paketi görünümlü ışıklandırma tepki çekti. Vatandaşlar tarafından Hristiyanların dini sembolü olan haç işaretine benzetilen ışıklandırma tepkilerin ardından kaldırıldı.

06.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:40
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Rize'nin kent merkezinde bulunan bir AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma, tepkilerin ardından kaldırıldı.

HAÇ İŞARETİNE BENZETİLDİ

AVM'nin dış cephesine yeni yıl nedeniyle süsleme yapıldı. Dış cepheye hediye paketi şeklinde yapılan ışıklandırma vatandaşların tepkisini çekti. Birçok kişi, Hristiyanların dini sembolü olan haç işaretini anımsattığını öne sürdü.

Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı

TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI

Vatandaşlar, ışıklandırmanın dini hassasiyetleri rencide ettiğini belirterek alışveriş merkezi yönetimini eleştirdi. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince AVM yönetimi, süslemeyi kaldırdı.

Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı
YORUMLAR (4)
  • hüseyin: HAÇ'ı kaldırınca Hıristiyan adetlerini yapmak caiz mi oluyor? AVM nin önündeki süslemelerden sadece Haç mı rahatsız etti bizi? Ramazan ve Kurban Bayramlarında neden süsleme yapılmıyor? Avrupalılar da bizim dini bayramlarımızı bizim noeli kutladığımız gibi kutluyorlar mı? Kafamda deli sorular... Yanıtla 117 10
  • ilkay kahya: Hüseyin kardeş. Sen olayı tamamen yanlış anlamışsın biz NOEL' i değil yeni yılın gelişini kutluyoruz. Bunun dinle alakası yok. 8 4
  • Necati Kaya: Yabancı olmamaları lazım. Yanıtla 39 1
  • Uğur RİZE: Burası rize türkiyenin abisi Yanıtla 6 42

Rize, 3. Sayfa, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı - Son Dakika
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