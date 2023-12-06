Rize'nin kent merkezinde bulunan bir AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma, tepkilerin ardından kaldırıldı.
AVM'nin dış cephesine yeni yıl nedeniyle süsleme yapıldı. Dış cepheye hediye paketi şeklinde yapılan ışıklandırma vatandaşların tepkisini çekti. Birçok kişi, Hristiyanların dini sembolü olan haç işaretini anımsattığını öne sürdü.
Vatandaşlar, ışıklandırmanın dini hassasiyetleri rencide ettiğini belirterek alışveriş merkezi yönetimini eleştirdi. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince AVM yönetimi, süslemeyi kaldırdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı - Son Dakika