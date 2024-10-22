Rize\'de Heyelanlar Nedeniyle 15 Konut Boşaltıldı

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Rize Valiliğinden 5 ilçede etkili olan heyelanlarla ilgili yapılan açıklamada, 15 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Rize'de geçtiğimiz hafta başlayan ve bölge bölge aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok noktasında irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. 5 ilçede etkili olan ve olumsuzluklara neden olan heyelanlar hakkında Rize Valiliği tarafından açıklama yapılarak 95 noktanın yağışlardan etkilendiği belirtildi. Açıklamaya göre, AFAD, İl Özel İdare ve DSİ ekipleriyle Belediyelere bağlı ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü kentte 36 ayrı noktada incelenen 42 konutun 15'i tedbir amaçlı boşaltıldı. 4 konut için ise afet önleyici duvar yapımına karar verildi. Devam eden yağış nedeniyle oluşabilecek afet riskine karşı olumsuz etkilenebileceği düşünülen yapılarda ki 18 kişi güvenli bölgeye nakledildi. - RİZE