Rize\'de tarihi köprünün restorasyon çalışması sırasında su borusu patladı

Rize'de daha önce yavaş işleyiş nedeniyle bir türlü tamamlanamayarak çevreyi mağdur etmesiyle gündeme gelen tarihi köprü restorasyonunda bu kez su hattının patlaması nedeniyle 14 mahallede su kesintisi meydana geldi.

Rize'de merkez Atatürk Caddesi üzerinde 'Çitanın köprüsü' olarak bilinen ve yıllar sonra üzeri açılan taş köprünün inşaatının gerçekleştiği alanda Rize Belediyesi tarafından yol çalışması sırasında iş makinesinin çarpması sonucu ana su şebeke hattını patlattı. Tazyikli gelen su asfaltın altını boşaltarak kısmi çökmelere neden olurken, çalışmayı yürüten ekip tarafından yolda güvenlik önlemi alındı.

Patlayan boru nedeniyle Müftü Mahallesi, Paşakuyu Mahallesi, Tophane Mahallesi, Ekrem Orhon Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Eminettin Mahallesi, Piriçelebi Mahallesi, Kale Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Mermerdelen Mahallesi, Camiönü Mahallesi, Fener Mahallesi ve Boğaz Mahallesi olmak üzere 14 mahallede su kesintisi yaşandı.

Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yol yapım çalışması esnasında oluşan arıza nedeniyle Müftü, Paşakuyu, Tophane, Ekrem Orhon, Çarşı, Yeniköy, Eminettin, Piriçelebi, Kale, Reşadiye, Mermerdelen, Camiönü, Fener ve Boğaz mahallelerimizin bazı bölgelerine bugün saat 20.00'a kadar su verilemeyecektir" ifadelerini kullandı. - RİZE