Rize\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Rize'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetle Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Kalkandere ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. İki şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan eşzamanlı aramalarda, 1 adet ruhsatsız Browning marka tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 9 adet 9x19 mm mermi, 1 adet hassas terazi ve 136 gram kubar esrar ele geçirildi. Rize Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - RİZE