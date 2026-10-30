Rize Pazar'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışmasında 5 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Rize Pazar'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışmasında 5 kişi hafif yaralandı

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Rize Pazar'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafik ışıklarında hasta sevkinden dönen ambulans, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ambulanstaki 3 kişi ile ticari araçtaki 2 kişi hafif yaralandı ve Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kirazlık Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki trafik ışıklarının bulunduğu noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'ye hasta sevkini tamamladıktan sonra dönüşe geçen ve Artvin istikametine seyreden A.Y. idaresindeki ambulans, yola çıkan E.Ç. idaresindeki 53 HA 028 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan şoför A.Y., M.K. ve E.Ç. ile ticari araçtaki sürücü E.Ç. ve T.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize Pazar'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışmasında 5 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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