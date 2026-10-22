Rize Pazar'da Karayolları kamyonuyla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı İkiztepe Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B sevk ve idaresindeki 34 DE 0649 plakalı araç ile 61 ABH 789 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyon kavşak içerisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.B. ve kızı B.B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.