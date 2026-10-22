Rize Pazar'da Karayolları kamyonuyla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı - Son Dakika
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Rize Pazar'da Karayolları kamyonuyla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı

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Rize'nin Pazar ilçesinde İkiztepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonla aracın kavşak içinde kafa kafaya çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı. Yaralılar ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı İkiztepe Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B sevk ve idaresindeki 34 DE 0649 plakalı araç ile 61 ABH 789 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyon kavşak içerisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.B. ve kızı B.B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize Pazar'da Karayolları kamyonuyla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı - Son Dakika
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