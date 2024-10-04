Rögar Kapağı Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rögar Kapağı Kazaya Neden Oldu

Rögar Kapağı Kazaya Neden Oldu

Hatay'da rögar kapağı. Motosiklet sürücüsü yere savruldu, yaralandı. Anlar güvenlik kamerasında.

04.10.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde rögar kapağının yerinden oynamasıyla motosiklet sürücüsünün uçarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeki motosikletin geçişi esnasında rögar kapağının yerinden oynamasıyla motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek uçtu. Kazanın ardından sürücü ve motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin ve sürücünün metrelerce savrulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Motosiklet buraya kadar uçtu"

Dükkanda çalışırken büyük bir ses geldiğini ifade eden Saddam Zarzouri, "Biz dükkanda çalışıyorduk. Dışarıdan büyük bir ses geldi. Motosiklet sürücüsü rögar kapağına çarparak uçtu. Kazaya baktık ve motosiklet buraya kadar sürüklendi. Motosiklet sürücüsü yaralıydı. Sonra ambulans geldi. Motosiklet bayağı buraya kadar uçtu. Burada çok kaza oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Antakya, Ulaşım, trafik, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rögar Kapağı Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
15:08 Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı
14:50 Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi
14:49 Emirates Havayolları, Orta Doğu’daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim’e kadar iptal etti Emirates Havayolları, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim'e kadar iptal etti
14:43 TOGG’un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı TOGG'un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
14:04 İsrail saldırıları sonrası Lübnan’dan kaçan 1000 kişi Mersin’e ulaştı İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 09:28:42. #1.11#
SON DAKİKA: Rögar Kapağı Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement