Romanya açıklarında kimyasal yüklü iki tankerde yangın çıktı, 8 mürettebat kayıp

Romanya açıklarında gece saatlerinde kimyasal madde yüklü iki tankerde yangın çıktı. Tankerlerden birinde bulunan 8 mürettebattan haber alınamıyor.

Romanya açıklarında Tuna Nehri'nin Karadeniz'e açılan Sulina Kanalı'na yakın bir noktada demirleyen kimyasal madde yüklü iki tankerde gece saatlerinde yangın çıktı. Romanyalı yetkililer, yangınların çıkış nedeni hakkında bilgi vermezken, Rus İHA'ları daha önce Romanya hava sahasını ihlal etmişti.

Romanya Denizcilik Otoritesi, yangın çıkan tankerlerin San Marino bandıralı Wine Trader ve Komorlar bandıralı Yara J olduğunu belirterek, Wine Trader tankerindeki 12 mürettebattan 8'inin kayıp olduğunu, 4'ünün ise güvende olduğunu ifade etti. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

Son 10 gün içinde Romanya ve Bulgaristan'ın açıklarında en az 5 yük gemisine yönelik İHA saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 23 denizci hayatını kaybetti.