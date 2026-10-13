Rusya, anlaşma duyurusu sonrası Kiev ve Mykolaiv'deki tesisleri vurduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mykolaiv limanına askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan bir geminin vurulduğunu açıklarken, gece boyunca Kiev ve Mykolaiv bölgelerindeki çeşitli tesislerin de hedef alındığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından, Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik yeni saldırı açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mykolaiv limanına askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan bir geminin dün vurulduğu bildirildi. Açıklamada, Rus güçlerinin gemi saldırısının yanı sıra gece saatlerinde Kiev'de füze ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) üretiminin yapıldığı Pulp Mill Print tesisindeki bir atölyeyi ve Ukrayna askeri birliklerine tedarik sağlamak amacıyla kullanılan demir yolu araçlarının bakım ve onarımının yapıldığı Darnitsa lokomotif deposunu hedef aldığı aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Mykolaiv bölgesinde de Nova Poshta lojistik merkezi ile İHA'ların saklandığı bir depo vuruldu.