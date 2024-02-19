St. Petersburg'da Navalny Protestolarında 154 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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St. Petersburg'da Navalny Protestolarında 154 Kişiye Hapis Cezası

St. Petersburg\'da Navalny Protestolarında 154 Kişiye Hapis Cezası

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda 154 kişiye hapis cezası verildi. Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 400'ü geçti. Bağımsız medya ve insan hakları kuruluşları benzer cezaların farklı şehirlerde de verildiğini bildirdi. Navalny'nin ölüm nedeni 'ani ölüm sendromu' olarak açıklandı.

19.02.2024 11:30
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Rusya'nın St. Petersburg şehrinde muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda 154 kişiye hapis cezası verildi.

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin Cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protesto gösterileri sürüyor. Rus polisi protestolara katılanlara müdahalede bulunurken, ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 400'ü geçti. Protestoların yoğun bir şekilde devam ettiği St. Petersburg'da gözaltına alınan 200'de fazla Navalny destekçisinden 154'ü protesto yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 14 güne kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Bağımsız medya kuruluşları ve insan hakları kuruluşları ülkenin farklı şehirlerinde de benzer cezaların verildiğini bildirdi.

Ölüm nedeni "ani ölüm sendromu" olarak açıklandı

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından cuma günü yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu Yamal Yarımadası'ndaki cezaevinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Navalny'nin ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, "3 No'lu cezaevinde hükümlü Aleksey Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi" ifadelerine yer verilmişti. Dün yapılan açıklamada ise Navalny'nin ölüm nedeni "ani ölüm sendromu" olarak açıklanmıştı. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa St. Petersburg'da Navalny Protestolarında 154 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika

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