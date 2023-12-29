 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya'da Şairlere Savaş Karşıtı Şiir Okumaktan Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da Şairlere Savaş Karşıtı Şiir Okumaktan Hapis Cezası

Rusya'da bir mahkeme, savaş karşıtı şiir okuyan iki şaire nefret ve düşmanlığı kışkırtma suçlamasıyla 5 buçuk ve 7 yıl hapis cezası verdi. Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde bulunan kişiler gözaltına alınıyor. Rusya'da bir insan hakları grubuna göre Şubat 2022 ile Aralık 2023 tarihleri arasında Rusya'da ortalama 19 bin 847 kişi savaşı protesto ettiği ya da savaş karşıtı ifadeler kullandığı gerekesiyle gözaltına alındı. Başkent Moskova'daki Tverskoi Bölge Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Rus şair Artyom Kamardin, Eylül 2022'de Moskova'da bir sokak etkinliğinde savaş karşıtı şiirler okuduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kamardin'i ulusal güvenliği bozmak, nefret ve düşmanlığa kışkırtmaktan suçlu buldu. Mahkemede verdiği ifadede eylemlerinin yasalara aykırı olduğunu bilmediğini söyleyen Kamardin'in af talep ettiği ancak reddedildiği belirtildi. Söz konusu etkinliğe katılan ve Kamardin'in şiirlerini okuyan Yegor Shtovba da aynı suçlardan 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Moskova'nın merkezinde Şair Vladimir Mayakovski'nin heykelinin önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan kabalalık, polis tarafından hızla dağıtılmış, Kamardin ile bazı katılımcılar gözaltına alınmıştı.

Rusya\'da Şairlere Savaş Karşıtı Şiir Okumaktan Hapis Cezası
29.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 15:00
Abone Ol

Rusya'da bir mahkeme, savaş karşıtı şiir okuyan iki şaire nefret ve düşmanlığı kışkırtma suçlamasıyla 5 buçuk ve 7 yıl hapis cezası verdi.

Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde bulunan kişiler gözaltına alınıyor. Rusya'da bir insan hakları grubuna göre Şubat 2022 ile Aralık 2023 tarihleri arasında Rusya'da ortalama 19 bin 847 kişi savaşı protesto ettiği ya da savaş karşıtı ifadeler kullandığı gerekesiyle gözaltına alındı.

Başkent Moskova'daki Tverskoi Bölge Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Rus şair Artyom Kamardin, Eylül 2022'de Moskova'da bir sokak etkinliğinde savaş karşıtı şiirler okuduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kamardin'i ulusal güvenliği bozmak, nefret ve düşmanlığa kışkırtmaktan suçlu buldu. Mahkemede verdiği ifadede eylemlerinin yasalara aykırı olduğunu bilmediğini söyleyen Kamardin'in af talep ettiği ancak reddedildiği belirtildi.

Söz konusu etkinliğe katılan ve Kamardin'in şiirlerini okuyan Yegor Shtovba da aynı suçlardan 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova'nın merkezinde Şair Vladimir Mayakovski'nin heykelinin önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan kabalalık, polis tarafından hızla dağıtılmış, Kamardin ile bazı katılımcılar gözaltına alınmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Moskova, Ukrayna, Rusya, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da Şairlere Savaş Karşıtı Şiir Okumaktan Hapis Cezası - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:09:08. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'da Şairlere Savaş Karşıtı Şiir Okumaktan Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement