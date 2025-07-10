Rusya'nın Kiev'e Füze ve İHA Saldırısı: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev'e Füze ve İHA Saldırısı: 2 Ölü, 16 Yaralı

Rusya\'nın Kiev\'e Füze ve İHA Saldırısı: 2 Ölü, 16 Yaralı
10.07.2025 10:25  Güncelleme: 10:31
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Rusya, Kiev'e düzenlediği saldırıda 18 füze ve 400 insansız hava aracı kullandı; saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını yeniden başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 18 füze ve yaklaşık 400 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. ABD'li yetkililer ise Ukrayna'ya silah sevkiyatının başladığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Savaşın başlangıcından bu yana en şiddetli saldırısını 2 gün önce gerçekleştiren Rusya, bu gece başkent Kiev'e bir kez daha saldırdı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını ifade ederek, "Evler, arabalar, depolar, ofisler ve şehirdeki birçok bina hasar gördü ve yangın çıktı. Bir sağlık kliniği ise tamamen yerle bir oldu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, "Gece başlayan ve 10 saat süren saldırıda balistik füzeler dahil 18 füze ve 200'ü İran yapımı Shaded olmak üzere yaklaşık 400 kadar insansız hava aracı (İHA) kullanıldı. Bu, Rusya tarafından tırmandırılan terörün açık bir belirtisidir" ifadelerini kullandı.

ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını başlattı

Adını açıklamayan 2 ABD'li yetkili tarafından yapılan bir açıklamada, ABD'den Ukrayna'ya geçtiğimiz hafta durdurulan silah sevkiyatlarının yeniden başlamasına karar verildiğini bildirdi. ABD'li kaynaklar Ukrayna'ya mobil roket sistemleri ve topçu mühimmatı sevkiyatı sağlanacağını ifade etti. Açıklamada, gönderilen top mühimmatların sayısı, teslimat tarihini ve farklı silahların sevkiyatlarının sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin bir detay verilmedi.

ABD-Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ise bugün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilecek olan 47'nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı bir açıklamada, "Daha fazla silah göndereceğiz, bunları göndermek zorundayız, Ukrayna kendini savunabilir halde olmalı. Öncelikli olarak savunmaya yönelik teçhizat göndereceğiz, son zamanlarda çok sert vuruluyorlar ve bu karmaşada birçok kişi hayatını kaybediyor" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'ya silah sevkiyatının yeniden sağlanacağını duyurmuştu. Trump ayrıca Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndermeyi düşündüğünü belirtmiş, ancak bunu ne zaman gerçekleştireceğini söylememişti.

Rusya rekor saldırı gerçekleştirmişti

Rusya'nın dün Ukrayna'ya 539 dron ve 11 füze ile gerçekleştirdiği saldırıda, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan bir açıklamada, savaşın başladığı Şubat 2022 tarihinden bu yana rekor sayıda mühimmat kullanıldığı kaydedilmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Kiev'e Füze ve İHA Saldırısı: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika

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