Rusya'nın Moldova sınırındaki sınır kapısına İHA saldırısında 2 kişi öldü - Son Dakika
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Rusya'nın Moldova sınırındaki sınır kapısına İHA saldırısında 2 kişi öldü

Rusya\'nın Moldova sınırındaki sınır kapısına İHA saldırısında 2 kişi öldü
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Rusya, Odessa bölgesindeki Starokozache Sınır Kapısı'na İHA ile saldırı düzenledi; saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sınır kapısının faaliyetleri durdurulurken, 16 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi ve Kiev'deki saldırılarda can kaybı 5'e yükseldi.

Rusya'nın, Moldova sınırında bulunan Starokozache Sınır Kapısı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna-Moldova sınırına saldırı düzenledi. Odessa bölgesindeki Starokozache Sınır Kapısı'na düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, "Bu gece düşman insansız hava araçları, Moldova sınırındaki uluslararası kara geçiş noktası Starokozache'ye saldırdı. Kurtarma ekipleri, 16 kişiyi otobüslerle güvenli bir bölgeye tahliye etti. Saldırıda sınır kapısının altyapısı ve çevresindeki alan zarar gördü. Yangınlar çıktı. Uluslararası sınır kapısının faaliyetleri şu anda durduruldu. Olay yerinde ilgili tüm ekipler çalışıyor. Durum, Moldova tarafına da bildirildi" dedi.

Kiev'de can kaybı 5 oldu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün başkent Kiev'e İHA ve füzelerle düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini, 23 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, 3. Sayfa, Moldova, Güncel, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Moldova sınırındaki sınır kapısına İHA saldırısında 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Moldova sınırındaki sınır kapısına İHA saldırısında 2 kişi öldü - Son Dakika
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