Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde acil durum ilan edildi

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde sivilleri korumak amacıyla acil durum ilan edildi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine girmesinden bu yana sınır bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod'da Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle acil durum ilan edildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna topçu saldırılarının durumu "son derece zor ve gergin" hale getirdiğini, Ukrayna'nın her gün düzenlediği saldırılarda evlerin yıkıldığını, sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı. Gladkov, sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun "federal" düzeye yükseltilmesi için hükümet komisyonuna talepte bulunduklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gece boyu Ukrayna'ya ait 117 insansız hava aracının (İHA) ve 4 füzenin düşürüldüğü belirtildi. Ukrayna'nın Kursk, Voronej, Belgorod ve Nijniy Novgorod'un da aralarında bulunduğu birçok bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Kursk Bölge Yönetimi, Ukrayna'nın saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçleri henüz sınır ötesine çıkarılamadı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 74 yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta sonu Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti. - BELGOROD