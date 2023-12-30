Rusya\'nın Ukrayna\'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39\'a yükseldi

Rusya'nın dün Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 675 gündür devam ederken, Rus askerlerinin dün Ukrayna geneline düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine 158 füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini duyurdu. Zelenskiy, "Terör saldırısında ise toplam 159 kişi yaralandı" dedi. - KİEV