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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi

Rusya'nın Ukrayna geneline düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev ile Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine 158 füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılarda 39 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, saldırılarda 159 kişi yaralandı.

Rusya\'nın Ukrayna\'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39\'a yükseldi
30.12.2023 - 17:45,
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Rusya'nın dün Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 675 gündür devam ederken, Rus askerlerinin dün Ukrayna geneline düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine 158 füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini duyurdu. Zelenskiy, "Terör saldırısında ise toplam 159 kişi yaralandı" dedi. - KİEV

Kaynak: İHA
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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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