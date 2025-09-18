Rüyasında define gören kadın oğluyla birlikte tünel kazarken yakalandı - Son Dakika
Rüyasında define gören kadın oğluyla birlikte tünel kazarken yakalandı

Rüyasında define gören kadın oğluyla birlikte tünel kazarken yakalandı
18.09.2025 11:37
Rüyasında define gören kadın oğluyla birlikte tünel kazarken yakalandı
Samsun'da bir kadın, rüyasında gördüğü define için oğlu ile birlikte 5 katlı apartmanın altında 12 metre derinliğinde tünel kazdı. Polis, kazı sırasında anne ve oğulun kaçakçılık yaptığına dair malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Samsun'da bir kadın rüyasında define görünce oğluyla birlikte 5 katlı apartmanın altında 12 metre derinliğinde tünel kazdı. Anne ve oğlu suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışmasında, bir binada olağan dışı bir kazı olduğu tespit edildi.

RÜYADA GÖRDÜĞÜ DEFİNE İÇİN KAZIYA BAŞLADILAR

F.T. isimli kadın, rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine D.T. isimli oğluyla birlikte binanın altına kazı yapmaya başladılar.

5 KATLI APARTMAN DERİNLİĞİNDE TÜNEL

Anne ve oğul, binanın yan kısmından altına doğru yaklaşık 12 metre derinliğinde ve 1-2 metre genişliğinde tünel açtı. Kazılan toprağı çıkarmak için profesyonel elektrikli vinç sistemi kurdular. Açılan tünelin derinliği, 5 katlı apartman boyuna ulaştı.

TOPRAK BAHÇEYE İSTİFLENDİ

Kazıdan çıkan toprakların, dikkat çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği polis ekiplerince tespit edildi. Bahçede üst üste dizilen çuvallar, yapılan kazının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

PROFESYONEL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Kazı alanında ve ikamette yapılan aramalarda kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Polis ekipleri 1 adet kazıcı, 3 adet kürek, 2 adet baret, 2 adet iniş takımı, 2 adet plastik kova, 1 adet 5 metrelik elektrik kablosu, 1 adet 12 metrelik halat ve 2 adet kazma ele geçirdi.

ANNE VE OĞUL SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Anne F.T. ile oğlu D.T., polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalandı. Ana oğul hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, samsun, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Szka788304:
    Şaban bunlar ya :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
