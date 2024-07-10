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Sabaha kadar kavga edip ölüm tehdidi aldı, polise şikayetçi olmadığını söyledi

AKSARAY - Aksaray'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilmek üzereyken bekçiler tarafından kurtarılan ve defalarca ölüm tehdidi alan kadın sabaha kadar kavga ettiği ve polislerin 3 kez işlem yaptığı erkek arkadaşından şikayetçi olmadı.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre birlikte yaşadığı erkek arkadaşı R.G. ile aralarındaki para ve kıskançlık meselesinden dolayı tartışan G.O. isimli kadın, park içerisinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilmek üzereyken bekçi ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Bekçi ve vatandaşlar adeta sinir küpüne dönen adama güçlükle müdahale ederken olay yerine takviye polis ekibi çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Bu sırada birlikte yaşadığı kadına yönelik küfürler, hakaretler ve ölüm tehditleri savuran R.G., "Seni öldüreceğim. Polis de gelse, jandarma da gelse seni öldüreceğim. Götürsün polis beni, yine geleceğim. İfademi alsınlar yine geleceğim. Seni öldüreceğim oğlum" dedi. Erkek şahsın tehditler savurduğu esnada kadın ise, "Öldür, anamın engelli maaşına mı kaldın?" diye karşılık verdi.

Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı R.G., polis otosuna bindirilirken kadın, erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ve bekçiler düzenledikleri tutanakla şahısları serbest bıraktı. Olay yerinde tutulan tutanağın ardından kadın ve erkek el ele tutuşarak parktan ayrıldı.

Aradan yarım saat geçtikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine aynı yerden bir kez daha kadın ile erkeğin kavga ettiği ihbarı geldi. Polis ekipleri tekrar parka giderken kaldırım kenarında yine aynı şahısları kavga ederken buldu. Birbirlerine hakaret ve tehditler savuran kadın ve erkek polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışılırken, R.G. polis memurlarına, "Alın bunu götürün öldürürüm" dedi. Tehdidin üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına alarak bir kez daha polis aracına bindirdi. Polis merkezine gitmek istemediğini söyleyen kadın ise sanki hiç kavga etmemiş gibi erkek arkadaşını savunarak, "Ben bir yere gidemem, eve gideceğim. Ben şikayetçi değilim. Eşim, benim evde engelli annem var, çocuğum var. Bırakın. Beraber kalıyoruz, gerek yok. Sakinleşsin 2 dakika. Gerek yok götürmeyin. Ağız tartışması, götürmenize gerek yok" dedi. Gözaltına alınan R.G. bu kez polis merkezi amirliğine götürülürken orada düzenlenen tutanağın ardından herhangi bir şikayet olmaması üzerine tekrar serbest bırakıldı.

2 kavganın ardından 1 saat sonra aynı yerden yine kadın ve erkeğin kavga ettiği ihbarını alan polis olay yerinde yine aynı şahısları buldu. Şahıslar tekrar işlem yapılırken şikayet olmaması üzerine kadın ve erkek serbest bırakıldı.