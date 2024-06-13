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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandılar: Midelerinden 1 buçuk kilogram uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İran'dan Türkiye'ye turist kılığında gelen yabancı uyruklu 2 uyuşturucu kuryesinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 3 Haziran'da şüpheli iki kişiyi takibe aldı. İran'dan Türkiye'ye turist kılığında giren yabancı uyruklu iki kişi adım adım takip edildi. Şüpheliler pasaport kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Ardından hastaneye sevk edilen iki şüphelinin röntgenleri çekildi. İki şüphelinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı. Yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.