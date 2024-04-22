Safranbolu\'da kaza: Otomobil ters döndü, sürücü yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp önce bariyerlere, ardından ağaçlara çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Zeynep Melisa O. (26) idaresindeki 35 JZE 23 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere, ardından ağaçlara çarparak ters döndü. Yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra ağaçlar sayesinde şarampole uçmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan çarpmanın şiddetiyle otomobilin plakasının ağaca saplandığı görüldü. - KARABÜK