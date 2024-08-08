Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kum dolu tır dorsesinin devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan kara yolu yeniden açıldı.
Kaza, Safranbolu- Bartın kara yolu Ahmetusta mevkiinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 18 ABC 670 plakalı tır Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünde çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tırın kum dolu dorsesi devrildi. Kazadan şans eseri yaralanan olmazken yol çift yönlü ulaşıma kapanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalar sonucuna dorse ile kumun kaldırılmasıyla trafik yeniden ulaşıma açıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Safranbolu'da kum dolu tır dorsesi devrildi, yol tekrar açıldı - Son Dakika
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